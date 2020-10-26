В Госдуме предложили казнить педофилов

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Олег Нилов призвал казнить педофилов.

Таким образом парламентарий прокомментировал законопроект о химической кастрации педофилов, про подготовку которого сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится. Не будет толку», — заявил Нилов в интервью телеканалу «360».

Он объяснил, что применение к педофилам высшей меры наказания позволит гарантировать, что они никогда не окажутся среди людей.

Ранее, 22 сентября, психиатр Михаил Первушин заявил, что применение к педофилам химической кастрации не предотвратит подобных преступлений. Он добавил, что гораздо более эффективной мерой будет проведение просветительских бесед с детьми и подростками.

Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул, что в России химическую кастрацию в отношении педофилов нельзя применить из-за несовершенства законодательства. По его словам, если в нынешних реалиях будет введена химическая кастрация, то высока вероятность того, что от нее могут пострадать заведомо невиновные люди.

Внести поправки в законодательство предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов после трагедии в Рыбинске, когда были изнасилованы и убиты две сестры (2006 и 2011 годов рождения). Их тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила мать в квартире панельного дома на Инженерной улице в Рыбинске 15 сентября.