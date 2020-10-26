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На Сахалине работника уволили за карту с Южными Курилами как части Японии

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Сотрудника агентства по рыболовству Сахалинской области уволили за использование в презентации проектов рыбной отрасли карты, на которых Южные Курилы были изображены как территория Японии, сообщила пресс-служба правительства региона 26 октября.

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Сообщается, что карта с ошибкой была использована во время заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области.

В презентации сотрудник использовал карту из японского информационного ресурса в интернете. На ней Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо.

«Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы. За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом», — прокомментировал инцидент глава региона Валерий Лимаренко.

Он инициировал проведение служебной проверки. После разбирательства виновными в допущении картографической ошибки признали помимо сотрудника, использовавшего карту, и руководителя агентства по рыболовству, которому был объявлен выговор.

Ранее, 26 октября, премьер-министр Японии Есихидэ Суга в рамках своей первой программной речи в парламенте заявил о намерении успешно завершить переговоры с Россией о судьбе южной части Курильских островов. Глава правительства отметил, что будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Москвой, в том числе и в вопросе заключения мирного договора.

В сентябре между Есихидэ Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в рамках которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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