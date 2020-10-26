Минфин не увидел необходимости в дополнительной поддержке экономики в 2021 году

Власти России заложили средства на поддержку экономики в проект федерального бюджета на 2021 год, о дополнительных мерах пока речи не идет. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

«До конца текущего года у нас действуют решения в рамках общенационального плана по восстановлению экономики, этот план будет действовать и в следующем году, и на следующий год тоже предусмотрены необходимые ресурсы. Хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер», — сказал министр.

Силуанов отметил, что в случае необходимости дополнительные средства будут найдены теми же методами, что и в текущем году.

«Если нам потребуются дополнительные ресурсы, будем искать, как мы делали уже в текущем году, как за счет увеличения заимствований, за счет перераспределения приоритетов внутри нашего бюджета. Будем искать и доходные источники», — добавил он.

Ранее, 23 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым проект нового трехлетнего бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Были рассмотрены наиболее важные вопросы, связанные с приоритетами финансирования.

6 октября российский лидер Владимир Путин рассказал, что приоритетами федерального бюджета на 2021–2023 год станут исполнение социальных обязательств и обеспечение развития страны.

Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Он был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.