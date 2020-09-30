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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021–2023 годы

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Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается в понедельник, 30 сентября, на сайте правительства России.

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«При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов: безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России», — говорится в документе.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году — 20,64 трлн рублей, в 2023 году — 22,26 трлн рублей.

В свою очередь дефицит бюджета в 2021 году будет равен 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей. На национальные проекты на три года запланировано 7,66 трлн рублей.

«Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением COVID-19», — добавили в правительстве.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что задачи по национальным целям необходимо выполнить до 2024 года.

Вместе с тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что последствия от пандемии коронавируса в текущем году могут привести к падению ВВП России на 4–5%, пишет «Газета.ру».

Министр финансов России Антон Силуанов 16 сентября сообщил, что утвержденный проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предусматривает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10% и сокращение госпрограммы вооружений на 5%.

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