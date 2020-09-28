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Путин призвал выполнить национальные цели до 2024 года

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Задачи по национальным целям нельзя уводить за границы 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госсовете в понедельник, 28 сентября.

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«Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный ощутимый результат», — подчеркнул он.

Откладывать решения на потом не стоит, и нужно браться за главное, а не планировать на ближайшее время простые задачи, подчеркнул глава государства.

«Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня», — сказал он. Ключевых направлений пять: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий.

Все целевые цифры по нацпроектам должны быть в кратчайшие сроки доведены до регионов, заявил глава государства. Приоритет в выполнении задач отводится именно регионам, отметил Путин. Именно там проходят основные мероприятия нацпроектов. Именно на местах можно оценить ситуацию.

Ранее в сентябре был утвержден проект бюджета на ближайшие три года. В нем финансирование программы нацпроектов предлагается сократить на 600 млрд рублей. Наиболее существенное сокращение финансирования в 2021–2022 годах ждет нацпроекты «Демография» (с него снимут 158 млрд), «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд) и «Жилья и городской среды» (80 млрд).

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