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Мишустин и Медведев обсудили подготовку бюджета на 2021-2023 годы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым проект нового трехлетнего бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом в пятницу, 23 октября, пишет пресс-служба правительства.

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Проект разрабатывался при активном участии представителей «Единой России». Были рассмотрены наиболее важные вопросы, связанные с приоритетами финансирования.

«Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на решение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства», — сообщает пресс-служба кабмина.

6 октября российский лидер Владимир Путин рассказал, что приоритетами федерального бюджета на 2021–2023 год станут исполнение социальных обязательств и обеспечение развития страны.

Законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов был внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Он был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.

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