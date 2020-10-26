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У губернатора Иркутской области обнаружен коронавирус

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У губернатора Иркутской области Игоря Кобзева подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Тест положительный. Самочувствие отличное, работает на самоизоляции», — сказано в сообщении.

23 октября лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 21 октября сообщил, что заразился коронавирусом вместе с супругой.

Накануне в Минздраве сообщали, что увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровели 1 138 522 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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