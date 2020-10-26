В «Московском Долголетии» начались занятия в режиме онлайн

Проект «Московское долголетие» начал онлайн-цикл мастер-классов, которые проведут эксперты в области стиля, актерского мастерства, литературного искусства и здорового образа жизни, к занятиям присоединились уже более 50 тыс. жителей столицы старшего поколения. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы 26 октября.

Занятия в онлайн-режиме доступны примерно по 30 направлениям, отметили в мэрии. Проект помогает столичным пенсионерам с пользой проводить время дома, отметил замруководителя департамента труда и социальной защита населения Москвы Владимир Филиппов.

Новую серию мастер-классов откроет Александр Олешко. Он поделится с москвичами старшего поколения секретами актерской профессии. Историк моды Александр Васильев на мастер-классе о расскажет о том, как женщинам старше 50 лет выглядеть элегантно.

Об азах писательского мастерства в прямом эфире расскажет Михаил Ширвиндт. Сергей Малоземов поделится с пенсионерами принципами здорового питания,а певица Надежда Бабкина даст советы о том, как в любом возрасте не бояться двигаться к цели и открывать в себе новые грани таланта.

Расписание занятий опубликуют на страницах проекта в социальных сетях.

В начале октября из-за роста новых случаев коронавируса в Москве частным школам и кружкам рекомендовали взять перерыв в две недели, чтобы «не создавать проблем для родителей и детей». Кружки и секции проекта «Московское долголетие» продолжили работу онлайн.

23 октября мэр города Сергей Собянин заявил, что новых ограничений в Москве не требуется.

За всё время пандемии в столице зафиксировано 395 816 случаев инфекции, летальных исходов — 6442. Выздоровели 290 524 человека. Москва находится на первом месте в России по количеству выявленных пациентов с COVID-19.