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На Украине рассказали о поражении партии Зеленского на выборах

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О провале партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах сообщил в понедельник, 26 октября, на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва.

Под опросом: почему «Слуга народа» провалилась на местных выборах
Голосование на Украине прошло с грубыми нарушениями

Еще до окончательного подсчета голосов, по его словам, стало понятно, что у пропрезидентской партии «всё очень грустно». Как отметил журналист, в крупнейших городах кандидаты от «Слуги народа» даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже.

Гужва считает, что если бы проходили выборы в раду, то «Слуга народа» заняла бы лишь третье место. Он подчеркнул, что в целом страна возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В воскресенье депутат Верховной рады Сергей Левочкин от «Оппозиционной платформа — За жизнь» заявил, что партия довольна тем, как она выступила на прошедших местных выборах. По его словам, политическая сила сумела провести своих представителей во многие городские советы страны и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По информации украинской гражданской сети «Опора», в голосовании приняли участие 35,94% избирателей.

Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Ранее в воскресенье в офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали жителям неподконтрольного Донбасса провести местные выборы после восстановления там конституционного строя Украины.

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