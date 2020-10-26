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Общественники огласили итоговые данные по явке на местных выборах на Украине

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Украинская гражданская сеть «Опора» огласила итоговую явку на местных выборах на Украине. По ее данным, в голосовании приняли участие 35,94% избирателей. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

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Общественники напомнили, что в 2015 году, когда выбирали местные власти, явка была больше — 46,5%. В прошлом году на выборах народных депутатов проголосовало 49,3% избирателей.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье, 25 октября. Украинцы выбрали депутатов областных, районных, сельских и городских советов, а также голов органов местного самоуправления. В выборах участвовали 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки.

Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок. При этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут пройти, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей.

Ранее в воскресенье в офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали жителям неподконтрольного Донбасса провести местные выборы после восстановления там конституционного строя Украины.

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