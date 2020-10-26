Партия «Оппозиционная платформа» положительно оценила выборы на Украине

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» довольна тем, как она выступила на прошедших местных выборах. Об этом на брифинге исполкома партии заявил депутат Верховной рады Сергей Левочкин в воскресенье, 25 октября.

По его словам, партия сумела провести своих представителей во многие городские советы страны и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.

Особенно Левочкин выделил Киев, в котором кандидат от «Оппозиционной платформы» попадает во второй тур практически на основании всех exit poll, пишет ТАСС.

Ранее 25 октября сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко и кандидат от «Оппозиционной платформы» Александр Попов вышли во второй тур на выборах мэра Киева, набрав 45,93% и 9,62% соответственно.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.