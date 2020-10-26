Прямой эфир

Партия «Оппозиционная платформа» положительно оценила выборы на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» довольна тем, как она выступила на прошедших местных выборах. Об этом на брифинге исполкома партии заявил депутат Верховной рады Сергей Левочкин в воскресенье, 25 октября.

Народу написано: зачем Зеленскому опрос на местных выборах
Идею президента раскритиковали за ее противоречие законодательству

По его словам, партия сумела провести своих представителей во многие городские советы страны и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.

Особенно Левочкин выделил Киев, в котором кандидат от «Оппозиционной платформы» попадает во второй тур практически на основании всех exit poll, пишет ТАСС.

Ранее 25 октября сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко и кандидат от «Оппозиционной платформы» Александр Попов вышли во второй тур на выборах мэра Киева, набрав 45,93% и 9,62% соответственно.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020