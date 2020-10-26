Белый дом поздравил Баку и Ереван с договоренностью о прекращении огня
Власти США поздравили Армению и Азербайджан с достижением договоренности о гуманитарном прекращении огня на переговорах в Вашингтоне. Об этом в своем Twitter сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
«Я поздравляю все стороны с достижением сегодня договоренности о прекращении огня. Это поможет спасти жизни с обеих сторон», — написал О’Брайен, а также напомнил, что в субботу, 24 октября, провел встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.
Кроме того, ранее помощник по нацбезопасности провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
25 октября в Вашингтоне была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября.
23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.
Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.
В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.
В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.