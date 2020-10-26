Белый дом поздравил Баку и Ереван с договоренностью о прекращении огня

Власти США поздравили Армению и Азербайджан с достижением договоренности о гуманитарном прекращении огня на переговорах в Вашингтоне. Об этом в своем Twitter сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

(2 of 2) “Congratulations to all of them for agreeing to adhere to the cease fire today. Lives will be saved in both nations. @SecPompeo & Stephen Biegun played a key role. Well done.” - NSA Robert C. O’Brien — NSC (@WHNSC) October 25, 2020

«Я поздравляю все стороны с достижением сегодня договоренности о прекращении огня. Это поможет спасти жизни с обеих сторон», — написал О’Брайен, а также напомнил, что в субботу, 24 октября, провел встречи с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Кроме того, ранее помощник по нацбезопасности провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

25 октября в Вашингтоне была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе — с 08:00 (07:00 мск) понедельника, 26 октября.

23 октября госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными. Он рассказал, что на сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.