Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заболел COVID-19. Об этом он рассказал 25 октября.

«С субботы я был в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным», — говорит спортсмен на видео, опубликованное Radio Itatiaia на странице в Twitter.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо, болезнь проходит без симптомов, но теперь принять участие в мероприятии AutoTruck он уже не сможет.

Ранее, 13 октября, стало известно о том, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Тесты остальных игроков команды показали отрицательный результат.

Из-за коронавируса он пропустит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», которая пройдет 28 октября в Турине.

Ранее он уже пропустил игру сборной Португалии в Лиге наций против команды Швеции, а также матч «Ювентуса» в первом туре Лиги чемпионов против киевского «Динамо».