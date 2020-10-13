Криштиану Роналду заболел COVID-19

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Федерация футбола Португалии.

Указано, что что 35-летний футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.

Тесты остальных игроков команды показали отрицательный результат.

5 октября главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло назвал Роналду примером для всех игроков, а также важной составляющей команды. Пирло отметил трудолюбие футболиста и рассказал, что Роналду первым приходит на тренировки и последним уходит с поля.

28 сентября сообщалось, что Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура чемпионата Италии против «Ромы» и установил новый рекорд.

Португалец стал первым футболистом, которому удалось забить 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов.