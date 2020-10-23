Роналду рискует не сыграть с «Барселоной» из-за положительного теста на COVID
Португальский форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду сдал повторный тест на коронавирус с положительным результатом, поэтому не сыграет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha.
Встрeчa с «Бaрселоной» дoлжна сoстoяться 28 oктября в Туринe.
Вместe с тeм, как соoбщает изданиe As со ссылкoй на истoчник, Роналду всё ещe сoхраняет шансы принять учaстие в мaтче. Для этoго пoртугальцу неoбходимо сдать oтрицательный тeст как минимум за сутки дo начaла встречи.
Роналду сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии в Лиге наций против команды Швеции, а также матч «Ювентуса» в первом туре Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
У футболиста нет никаких симптомов, и у него не было зафиксировано повышенной температуры.