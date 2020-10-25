Прямой эфир

Умерла долгожительница Великобритании Джоан Хоккард

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончалась самая пожилая жительница Великобритании Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на 74-летнего племянника женщины Пола Рейнольдса.

Столетняя волна: в России поставлен рекорд по числу долгожителей
Теперь государству предстоит решить проблему доступности социального и медицинского ухода для пожилых

По его словам, Хоккард скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве Дорсет.

Рейнольдс отметил, что его тетя, родившаяся в 1908 году, в период правления короля Эдуарда VII, пережила две мировые войны, во время Второй мировой Хоккард водила машины скорой помощи в Лондоне. Она была волевым, гостеприимным и преданным человеком, часто рассказывала истории о том, какой непослушной была в школе.

По мнению племянника долгожительницы, у его тети не было никакого секрета долголетия, она всегда стремилась жить полной жизнью. «Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены», — сказал он.

29 марта Хоккард отпраздновала свой день рождения с самым пожилым мужчиной в мире — Бобом Уэйтоном. Он умер в возрасте 112 лет в мае.

После смерти Джоан Хоккард самой пожилой жительницей в Британии стала 111-летняя Лилиан Прист. Старейшим живущим человеком в мире является японка Канэ Танака, ей 117 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020