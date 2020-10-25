Умерла долгожительница Великобритании Джоан Хоккард

Скончалась самая пожилая жительница Великобритании Джоан Хоккард, которой было 112 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на 74-летнего племянника женщины Пола Рейнольдса.

По его словам, Хоккард скончалась в своем доме в городе Пул в английском графстве Дорсет.

Рейнольдс отметил, что его тетя, родившаяся в 1908 году, в период правления короля Эдуарда VII, пережила две мировые войны, во время Второй мировой Хоккард водила машины скорой помощи в Лондоне. Она была волевым, гостеприимным и преданным человеком, часто рассказывала истории о том, какой непослушной была в школе.

По мнению племянника долгожительницы, у его тети не было никакого секрета долголетия, она всегда стремилась жить полной жизнью. «Я полагаю, что у нее просто были хорошие гены», — сказал он.

29 марта Хоккард отпраздновала свой день рождения с самым пожилым мужчиной в мире — Бобом Уэйтоном. Он умер в возрасте 112 лет в мае.

После смерти Джоан Хоккард самой пожилой жительницей в Британии стала 111-летняя Лилиан Прист. Старейшим живущим человеком в мире является японка Канэ Танака, ей 117 лет.