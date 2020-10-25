Очевидцы рассказали о взрывах светошумовых гранат в ходе протестов в Минске

В ходе протестов в Минске силовики начали взрывать светошумовые гранаты. По рассказам очевидцев, взрывы слышны на Орловской улице, где, предположительно, произошла стычка между протестующими и правоохранителями. Об этом вечером 25 октября сообщает «РИА Новости».

В МВД Белоруссии подтвердили информацию, заявив, что в городе, в районе Центрального РУВД, против участников акции протеста действительно были применены спецсредства. Также в ведомстве отметили, что информация о столкновении и стрельбе сейчас проверяется, отмечает ТАСС.

Всего, по данным оппозиционных СМИ, число участников превысило 100 тыс. человек. МВД страны пока не приводило официальную статистику.

Перед протестной акцией утром в воскресенье в центр Минска была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьскую и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.