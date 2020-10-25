Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и обновил рекорд побед в «Формуле-1»

В воскресенье, 25 октября, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Португалии.

Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

На третьей строчке по количеству побед на этапах «Формулы-1» располагается немец Себастьян Феттель. У него 53 победы.

35-летний Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он финишировал в тройке лучших 161 раз. Британец стал шестикратным чемпионом мира и может в текущем сезоне повторить рекорд Шумахера, который побеждал в чемпионате семь раз.

11 октября Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Айфеля. Эта победа в «Формуле-1» стала 91-й для Хэмилтона, таким образом он повторил рекорд немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

26 сентября Хэмилтон выиграл сессию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Второе место занял его партнер по команде Валттери Боттас. На третьем оказался испанец Карлос Сайнс из команды «Макларен».