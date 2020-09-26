Хэмилтон выиграл сессию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes победил в третьей сессии свободных заездов десятого этапа сезона чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1», прошедших 26 сентября на «Сочи-Автодроме».

Лучший круг британец проехал за 1 минуту 33,279 секунды. На втором месте — партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, отставший на 0,776 секунды. На третьем — испанец Карлос Сайнс из команды «Макларен».

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят занял девятое место (+1,489). Его партнер по команде, француз Пьер Гасли стал 11-м.

Ранее 13 сентября Хэмилтон из команды Mercedes победил в Гран-при Тосканы «Формулы-1». Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Третьим финишировал Александр Албон (Red Bull).

В этот же день этап гонок остановили из-за аварии на трассе с участием четырех машин. Никто из пилотов не пострадал. Перерыв продлился около 20 минут.