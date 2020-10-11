Хэмилтон стал победителем Гран-при Айфеля

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Айфеля. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает CNN.

Состязание прошло на автодроме «Нюрбургринг».

Эта победа в «Формуле-1» стала 91-й для Хэмилтона, таким образом он повторил рекорд немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

Второе место занял голландец Макс Ферстаппен, третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо.

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сошел с дистанции из-за технических проблем.

Российский гонщик Даниил Квят стал последним из финишировавших и занял 15-е место, потому что на 17-м круге гонки на его болиде сломалось переднее антикрыло после столкновения с тайцем Александером Албоном.

После завершения гонки сын Шумахера Мик подарил Хэмилтону шлем отца в честь повторения рекорда по победам на Гран-при.

26 сентября Хэмилтон выиграл сессию Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Второе место занял партнер Хэмилтона по команде Боттас. На третьем оказался испанец Карлос Сайнс из команды «Макларен».