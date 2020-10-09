Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Лига наций УЕФА. Россия–Турция

Групповой этап Лиги наций продолжается. В ближайшие выходные участникам предстоит провести третий тур из шести. Сборная России, лидирующая в своей группе, примет в Москве команду Турции. Подопечные Станислава Черчесова уже обыграли дома Сербию (3:1) и на выезде Венгрию (3:2). Теперь им предстоит встреча с одним из главных конкурентов в борьбе за попадание в Лигу А, команды которой соревнуются за выход в финальную группу турнира. Если в воскресенье вечером Россия обыграет Турцию, первое место в своем квартете ей практически будет обеспечено.

11 октября, 21:45. «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Прямая трансляция на Первом канале

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап

Из-за пандемии и ограничений в проведении соревнований одним из самых популярных турниров по фигурному катанию этой осенью стал Кубок России. В сентябре в Сызрани прошел первый этап, теперь настала пора прокатов в Москве. Правда, зрители не увидят всех звезд. В четверг было объявлено, что из-за травмы спины этап пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. А самой известной персоной в женском одиночном катании станет двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. В других дисциплинах также выступит ряд призеров мировых и европейских первенств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

10 октября: 13:15, танцы на льду, ритм-танец; 14:20, мужчины, короткая программа; 15:50, женщины, короткая программа; 17:40, пары, короткая программа. 11 октября, произвольные программы: 14:30, танцы на льду; 15:45, мужчины; 17:25, женщины; 19:30, пары. СК «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) – ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва)

Завершение плей-офф НХЛ позволило основной части хоккейных болельщиков сосредоточиться на регулярном чемпионате КХЛ. Тем более что в Европе из-за пандемии пока не торопятся начинать свои национальные первенства. В этой связи особое внимание привлекают очные матчи топовых команд Континентальной хоккейной лиги. В ближайшие дни таких будет три. В Екатеринбурге встретятся два претендента на лидерство в Восточной конференции — местный «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Обе команды пока чередуют победные игры с неудачными, и в пятницу выяснят, кто лучше готов на данном этапе. В субботу пережившие массовые потери хоккеистов и тренеров из-за ковида «Салават Юлаев» и «Локомотив» проверят текущее состояние основных исполнителей в домашних матчах с московскими топ-клубами. Уфимцы примут у себя ЦСКА, а ярославцы — «Динамо».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

9 октября, 17:00. Стадион «Уралец» (Екатеринбург). 10 октября: 14:30, «Уфа-Арена» (Уфа); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на КХЛ ТВ и КХЛ HD

«Формула-1». Гран-при Айфеля

Первый октябрьский этап «Королевских гонок» пройдет в Германии на трассе в Нюрбурге. В нагорье Айфель на западе страны сильнейшие пилоты мира выявят лучшего на одном из самых сложных автодромов «Формулы-1». Попытается там преуспеть и россиянин Даниил Квят, проведший очень удачный сентябрь. Он стабильно заканчивал гонки в очковой зоне, набрал 12 баллов на трех этапах и увеличил свои шансы сохранить место в «Ф-1» на следующий сезон. В Германии Даниилу необходимо закреплять успехи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

9 октября: 12:00, свободная практика 1; 16:00, свободная практика 2. 10 октября: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 11 октября, 15:10, гонка. Автодром «Нюрбургринг» (Нюрбург, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Химки» (Россия) – «Жальгирис» (Литва)

Нынешний европейский сезон подмосковный клуб начал с домашнего поражения от греческого «Панатинаикоса» (76:78). Пока это не сильно влияет на перспективы команды в Евролиге, но для того чтобы бороться за выход в четвертьфинал турнира, ей желательно не допускать второй неудачи за неделю. Поэтому в пятницу подопечные Римаса Куртинайтиса должны побеждать крайне непростой «Жальгирис», стартовавший в главном континентальном баскетбольном соревновании с выездной победы над греческим «Олимпиакосом» (68:67).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

9 октября, 20:00. «Арена Мытищи» (Мытищи). Прямая трансляция на «Матч ТВ»