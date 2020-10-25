Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Возле офиса украинской партии в Киеве неизвестный устроил взрыв
Спорт
Гендиректор «Краснодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
Политика
Мишустин утвердил перечень пунктов пропуска для въезда в РФ по электронной визе
Мир
Тихановская заявила о поддержке от ЕС в случае смены власти в Белоруссии
Туризм
«Аэрофлот» планирует восстановить внутренние перевозки до конца года

Турция не будет отказываться от российских С-400

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция не откажется от закупленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на позицию США. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция ответила на критику НАТО призывом предоставить альтернативу С-400

«Вы (США) сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что его страна не боится американских санкций.

Ранее, 24 октября, стало известно, что Турция продолжает проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России ЗРС С-400.

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020