Турция не будет отказываться от российских С-400

Турция не откажется от закупленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на позицию США. Об этом в воскресенье, 25 октября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вы (США) сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что его страна не боится американских санкций.

Ранее, 24 октября, стало известно, что Турция продолжает проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России ЗРС С-400.

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.