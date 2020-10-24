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Турция ответила на критику НАТО призывом предоставить альтернативу С-400

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Турция ожидает от НАТО альтернативных технических решений вместо критики из-за покупки российских зенитных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом говорится в заявлении минобороны республики, опубликованном 24 октября.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
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«Мы ожидаем от наших друзей и союзников (по НАТО. — Ред.), что вместо того, чтобы делать заявления об ухудшении наших отношений, они сосредоточатся на обсуждении альтернативных решений и разумных технических мер <...> в отношении системы С-400», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве отвергли обвинения в том, что, приобретая С-400, Анкара действует вопреки интересам НАТО.

«Подобно ЗРК С-300, используемым союзниками по НАТО, система С-400 будет использоваться независимо и без интеграции в какую-либо систему командного управления НАТО», — отметили в турецком минобороны.

Там подчеркнули, что целью Турции является не навредить, а обеспечить безопасность своего народа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ВС республики провели испытания ЗРК С-400 в районе черноморского города Синоп. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

Пентагон осудил эти испытания. В США выразили надежду, что Турция не поставит данные ракетные системы на вооружение, иначе Анкару будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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