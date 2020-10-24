В Турции рассказали о подготовке купленных у России С-400

Турция продолжает проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в субботу, 24 октября, министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Поставки этих систем, их испытание и системные проверки не означают, что Турция отдаляется от НАТО», — отметил при этом Акар, его слова приводит агентство Anadolu.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков объяснил приобретение Турцией ЗРС С-400 у РФ. Он уверен, что главными причинами для этого стали политические, а не военные мотивы.

По словам Пушкова, несмотря на угрозу санкций со стороны США и оказываемое Вашингтоном давление, это демонстрация особого места Турции в НАТО, «реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику».

16 октября Турция впервые испытала на учениях на севере страны купленные у России С-400. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

После этого США выразили надежду, что Турция не поставит эти ракетные системы на вооружение, иначе ее будут ждать серьезные последствия в сфере безопасности.