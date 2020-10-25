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В центре Минска началась акция протеста оппозиции

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На площади Свободы в центре Минска в воскресенье, 25 октября, собрались свыше 1 тыс. сторонников белорусской оппозиции, чтобы провести протестный марш.

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Демонстранты скандируют: «Жыве Беларусь!» В руках у них бело-красно-белая символика, передает ТАСС. К месту сбора протестующих подходят силовики, но пока не препятствуют проведению акции.

По данным «Интерфакса», на площади находятся порядка 3 тыс. человек, в ту же сторону направились протестующие со стороны Немиги и улицы Ленина.

Также сообщается о первых задержаниях. Правоохранители задержали двух мужчин, на которых были жилеты с надписью «Пресса». Предположительно, речь идет о фотокорреспонденте «Комсомольской правды» Святославе Зорком и журналисте издания «Новы час» Дмитрии Дмитриевом, пишет «РИА Новости».

В преддверии акции протеста утром в воскресенье в центр белорусской столицы была стянута спецтехника, закрыты 12 станций метро. Правоохранители взяли под контроль три главные площади — Победы, Октябрьской и Независимости.

В воскресенье истекает срок ультиматума, выдвинутого властям республики экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка действующего главы государства Александра Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская получила 10,12% и заняла второе место. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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