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Школы в Кузбассе переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19
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Школы в Кузбассе переведут на дистанционное обучение из-за COVID-19

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Школы в Кемеровской области переводят на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом 25 октября сообщается на сайте администрации правительства региона.

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«На период с 26 октября по 22 ноября все общеобразовательные организации региона должны перейти на дистанционное обучение. Высшим учебным заведениям Кузбасса рекомендовано вернуться к дистанционным занятиям», — говорится в сообщении.

Также на этот период работодателям предписано перевести на менее 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без привлечения зрителей до 22 ноября.

Кроме того, предприятия общественного питания обязаны приостановить оказание услуг с 22:00 до 08:00.

Ранее, в октябре, на дистанционку были переведены школьники в Забайкальском крае, учащихся в Новосибирской области с 26 октября отправят на двухнедельные каникулы.

По состоянию на 25 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 513 877, в том числе 16 710 — за последние сутки. 1 138 522 человека вылечились. Зафиксировано 26 050 случаев летального исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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