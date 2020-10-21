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В Новосибирской области школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

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Власти Новосибирской области объявили двухнедельные школьные каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции, также вводятся ограничения в работе общепита. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников.

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также принято решение с 26 октября ограничить работу организаций общепита и ночных клубов с 24:00 и до 8:00. Исключение — заведения в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Накануне в Минпросвещения сообщали, что из-за распространения коронавирусной инфекции в России на карантин закрыты 126 школ, что составляет 0,32% от общего количества школ в стране.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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