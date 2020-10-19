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Школы Забайкалья перейдут на дистанционное обучение из-за COVID-19

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Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Осипов, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

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«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал Осипов.

Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать посещаемость, чтобы не допустить скопления дошкольников в учреждениях. Осипов отметил, что при этом необходимо требовать перехода на дистанционную работу до 60–70% сотрудников, таким образом родители смогут находиться дома с детьми.

В ближайшее время крупным предприятиям необходимо составить список сотрудников, которые смогут работать удаленно.

По данным пресс-службы, среди жителей региона за последние сутки диагноз подтвердили у 198 человек, 9084 — за все время. За последние 24 часа полностью вылечены и выписаны из больниц 46 забайкальцев, всего с начала года 6004 человека выздоровели. Скончались с начала года от коронавируса 86 человек.

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