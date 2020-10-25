В России выявили еще 16 710 случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 16 710 новых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах, общее количество случаев за всё время распространения коронавируса в стране составляет 1 513 877. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего заболевших оказалось в Москве (4455), Санкт-Петербурге (709) и Подмосковье (491).

Также за последние 24 часа зафиксировано 229 летальных исходов, полностью вылечились 7 704 человека.

Всего в России скончались 26 050 человек с подтвержденным коронавирусом. Число выздоровевших достигло 1 138 522.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

По его словам, обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, то есть двух инкубационных периодов, «поэтому первая декада ноября должна расставить всё по своим местам».

Ранее, в октябре, директор Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в стране станет управляемой при помощи массовой вакцинации.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.