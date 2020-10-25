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Друг семьи Нурмагомедовых рассказал о планах Хабиба после завершения карьеры

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Заявивший в субботу о завершении спортивной карьеры российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов займется реализацией проектов своего отца, которые остались незаконченными. Об этом рассказал друг отца Нурмагомедова, главный тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Майрбек Юсупов в беседе с «РИА Новости».

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Российский боец 24 октября в чемпионском поединке UFC в Абу-Даби одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, после этого он заявил, что это его последний бой.

«Я думаю, решение завершить спортивную карьеру пришло к Хабибу не спонтанно, тем более, как он сказал, об этом просила его мама. Думаю, он найдет чем заняться. Остались незавершенными проекты отца, которые он должен реализовать», — сказал Юсупов.

Он подчеркнул, что для бойца этот год выдался очень тяжелым. Он не просто потерял отца, но в его лице он потерял тренера, друга и просто очень мудрого советника по жизни.

«Честно говоря, думал, он завершит спортивную карьеру после ухода отца, но он нашел в себе силы и терпение претворить мечту отца в реальность, поэтому мы все были свидетелями слез этого достойнейшего мужчины (после поединка. — Ред.). Не скрою, я и сам прослезился, представив, как бы радовался Абдулманап», — сказал друг семьи Нурмагомедовых.

Юсупов выразил уверенность, что Хабиб сможет принести еще много пользы Дагестану в силу своей популярности.

«Хотелось бы, чтобы руководители страны и республики обратили на это внимание. Я надеюсь, у него всё будет хорошо», — заключил собеседник.

Свой последний поединок Хабиб посвятил отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался от осложнений коронавируса в июле.

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