Дагестан празднует победу Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254
В Дагестане местные жители празднуют победу своего земляка — российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова — над американцем Джастином Гэтжи.
Центр Махачкалы заполнен людьми, порядок пытается навести полиция. В социальных сетях появляются кадры с места событий.
Так, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов опубликовал видео и несколько фотографий с улиц дагестанской столицы. На улицах гудят машины, дороги перекрыты празднующими жителями.
Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.
Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.
Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.
Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.