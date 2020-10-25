Дагестан празднует победу Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254

В Дагестане местные жители празднуют победу своего земляка — российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова — над американцем Джастином Гэтжи.

Центр Махачкалы заполнен людьми, порядок пытается навести полиция. В социальных сетях появляются кадры с места событий.

Так, руководитель пресс-службы футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов опубликовал видео и несколько фотографий с улиц дагестанской столицы. На улицах гудят машины, дороги перекрыты празднующими жителями.

Спустя полчаса после боя pic.twitter.com/YTP07UPYn6 — Sergey Rasulov (@still_alive89) October 24, 2020

Нурмагомедов победил американца удушающим приемом во втором раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Свой последний поединок он посвятил отцу и заявил о завершении карьеры.

Всего Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Бой Нурмагомедов–Гэтжи, а также основной кард турнира в прямом эфире показывал телеканал РЕН ТВ.

Позднее ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и еще раз выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.