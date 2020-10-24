В Армении рассказали о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил на брифинге в субботу, 24 октября, о ситуации на передовой и отметил, что в основном шли локальные бои.

По его словам, до полудня ожесточенных боев на северном направлении не было, но после началась артиллерийская перестрелка.

«На центральном направлении, южнее Мартуни и севернее Гадрута, в лесах и на территориях между населенными пунктами сегодня также была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа. Бои на этом участке против диверсионных групп продолжаются», — сказал Ованнисян.

На южном направлении тяжелых боев также не наблюдалось, отметил представитель армянского военного ведомства.

«Предпринятые несколько раз попытки наступления были пресечены, противник был отброшен назад, на некоторых участках он отступил. Было подбито несколько единиц автомобильной и военной техники», — пояснил он.

По заявлению Ованнисяна, большой напряженности на различных участках передовой в субботу не было.

9 октября после переговоров в Москве, проведенных по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Но Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии в зоне конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), первая ночь в столице Нагорного Карабаха Степанакерте прошла спокойно. Однако позднее и Армения, и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать всё возможное для прекращения боевых действий в регионе.

Эскалация конфликта в Карабахе началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт в регионе начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом, но по-прежнему считает его своей территорией.