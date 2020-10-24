Прямой эфир

Актер Владислав Демин назвал бой Нурмагомедова с Гэтжи испытанием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предстоящий бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи будет самым сложным в карьере обоих. Так поединок прокомментировал актер Владислав Демин 24 октября.

«Гэтжи — крутой боец, ударник, на него не давит звездность. Хабиб — это наша суперзвезда, это мировая суперзвезда. Очень сложный у него 2020 год получился. <...> Бой будет для него серьезным испытанием», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Орел на вершине: Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC
Из-за драки после поединка бой в Лас-Вегасе может быть признан несостоявшимся

Демин назвал предстоящий поединок событием года, отметив, что Нурмагомедов настроен на бой серьезно.

Поединок россиянина с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Его покажет телеканал РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

19 октября Нурмагомедов раскрыл тактику боя с Гэтжи. Между тем американец заявил, что находится в хорошей форме, в частности, может бороться в течение 25 минут.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020