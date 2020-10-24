Актер Владислав Демин назвал бой Нурмагомедова с Гэтжи испытанием

Предстоящий бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи будет самым сложным в карьере обоих. Так поединок прокомментировал актер Владислав Демин 24 октября.

«Гэтжи — крутой боец, ударник, на него не давит звездность. Хабиб — это наша суперзвезда, это мировая суперзвезда. Очень сложный у него 2020 год получился. <...> Бой будет для него серьезным испытанием», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Демин назвал предстоящий поединок событием года, отметив, что Нурмагомедов настроен на бой серьезно.

Поединок россиянина с американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Его покажет телеканал РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

19 октября Нурмагомедов раскрыл тактику боя с Гэтжи. Между тем американец заявил, что находится в хорошей форме, в частности, может бороться в течение 25 минут.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.