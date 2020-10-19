Нурмагомедов раскрыл тактику на бой против Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в поединке против американца Джастина Гэтжи сделает акцент на борьбу и прессинг. Об этом спортсмен рассказал в прямом эфире на своей странице Instagram в понедельник, 19 октября.

«Джастин очень хорошо бьет лоу-кики, левый хук. Мы работали над защитой, но сделали акцент на то, чтобы я мог его перебороть, передышать, прессинг, акцент сделали на это. Это мы и будем делать в бою», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Гэтжи заявил, что находится в хорошей форме перед боем с Нурмагомедовым и, в частности, может бороться в течение 25 минут.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.