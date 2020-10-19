Прямой эфир

Гэтжи оценил свою подготовку к бою с Нурмагомедовым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что он находится в форме перед боем с российским бойцом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 19 октября Гэтжи сказал в интервью «Известиям».

«Жду, когда уложу Хабиба и спрошу, каково ему это»
Боец ММА Джастин Гэтжи — о перспективах поединка с Нурмагомедовым на турнире UFC 254 и своей подготовке к бою

«Я в форме. И я могу бороться 25 минут. Могу что угодно делать эти 25 минут», — сказал боец.

Гэтжи уточнил, что он упорно работал над борцовской подготовкой, но «умеет наносить урон, поэтому больше работал над этим». Он также рассказал, что в целях подготовки к бою не пересматривал предыдущие бои Нурмагомедова, но видел их, когда они проходили.

Боец отметил, что психологически он готовился к бою так же долго, как и Нурмагомедов.

«Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста. Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же», — подытожил спортсмен.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020