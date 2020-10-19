Гэтжи оценил свою подготовку к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи считает, что он находится в форме перед боем с российским бойцом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом 19 октября Гэтжи сказал в интервью «Известиям».

«Я в форме. И я могу бороться 25 минут. Могу что угодно делать эти 25 минут», — сказал боец.

Гэтжи уточнил, что он упорно работал над борцовской подготовкой, но «умеет наносить урон, поэтому больше работал над этим». Он также рассказал, что в целях подготовки к бою не пересматривал предыдущие бои Нурмагомедова, но видел их, когда они проходили.

Боец отметил, что психологически он готовился к бою так же долго, как и Нурмагомедов.

«Мы оба занимаемся этим видом спорта с самого детства, мы одного возраста. Он, вероятно, никогда не дрался с кем-то, кто работал так же много и так же тяжело, как он сам. Я не трудился больше или усерднее, но я трудился ровно столько же», — подытожил спортсмен.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.