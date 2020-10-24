У мэра Стамбула выявили коронавирус

Мэр турецкого Стамбула Экрем Имамоглу заразился коронавирусом. Об этом градоначальник в субботу, 24 октября, сообщил в Twitter.

«Мой тест на COVID-19 оказался положительным, я начал лечение. Я чувствую себя хорошо, спасибо всем, кто проявил интерес. Берегите свое здоровье и соблюдайте меры предосторожности», — говорится в посте.

Ранее, в субботу, коронавирус выявили у президента Польши Анджея Дуды.

Днем ранее во Всемирной организации здравоохранения отметили, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в распространении коронавируса.

23 октября за сутки в мире было выявлено 423 тыс. новых случаев коронавируса, это стало новым рекордом роста заболеваемости.

Распространение SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 октября, в мире выявлено более 42,5 млн случаев коронавирусной инфекции, из них свыше 1 млн 150 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире от коронавируса вылечились больше 31,4 млн пациентов с COVID-19.