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У президента Польши Дуды выявили коронавирус

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У президента Польши Анджея Дуды выявили коронавирус, сообщил в субботу, 24 октября, его пресс-секретарь Блажей Спихальский.

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«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный», — говорится в его публикации в Twitter.

21 октября власти ряда городов Польши приняли решение отменить массовые празднования по случаю Нового года из-за коронавируса.

19 октября стало известно, что национальный стадион в Варшаве будет переоборудован под полевой госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Польские власти заявляли о готовности развернуть подобные полевые госпитали и в регионах страны

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 октября, в Польше выявили свыше 228 тыс. случаев коронавируса, из них более 4 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в стране выздоровели больше 105 тыс. пациентов с COVID-19.

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