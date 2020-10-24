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Первый зарубежный визит Жапарова состоится в Россию

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Первый зарубежный визит и.о. президента Киргизии, премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию, сообщил в субботу 24 октября, министр иностранных дел республики Руслан Казакбаев.

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«Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных стран, но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву», — приводит «РИА Новости» его слова.

Казакбаев отметил, что дата визита обсуждалась ранее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями администрации российского лидера.

«Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», — сказал дипломат, добавив, что ранее он обратился с просьбой к российским властям, чтобы дата визита Жапарова была определена независимо от внутренних политических событий в республике.

По словам Казакбаева, дипломатические отношения между Москвой и Бишкеком не должны зависеть от политической ситуации в Киргизии.

22 октября президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию и надеется на ее нормализацию.

20 октября Казакбаев заявил, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в Киргизии.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.

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