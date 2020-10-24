Эпидемиолог дал рекомендации по обработке телефона

Для обработки телефона в целях профилактики коронавирусной инфекции нужно несколько раз в день протирать его спиртосодержащими салфетками или санитайзерами, а перекись водорода для этого не подходит, заявил в субботу, 24 октября, «РИА Новости» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Обрабатывать телефон лучше всего спиртосодержащими салфетками, это не повредит сам телефон. Можно также использовать любой санитайзер — нанести его на салфетку и протереть гаджет. Перекись водорода для обработки телефона не подходит, она не является дезинфицирующим средством, поэтому ее применение бесполезно», — отметил эксперт.

Мобильный телефон — это предмет, который человек все время носит с собой, оставляет в разных местах, поэтому на нем могут быть возбудители инфекционных заболеваний, добавил Лебедев.

Эксперт призвал протирать телефон несколько раз в день и после рабочего дня.

21 октября главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов призвал использовать антисептики после выхода из общественного транспорта.

Ранее врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова рассказала о правильном использовании антисептика. Прежде всего, по ее словам, для достижения наилучшего результата при обработке рук нужно нанести на кожу 3–5 мл жидкости и втирать до полного высыхания.

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