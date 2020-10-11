Прямой эфир
Сюжет:

В Роспотребнадзоре рассказали о правильном использование антисептика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова обратила внимание на то, что важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать в течение какого времени они способны эффективно защищать от бактерий и вирусов. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает ТАСС.

Маска, я тебя не знаю: москвичи игнорируют средства защиты от вируса
Тем временем из-за ухудшения эпидемической обстановки в столице опять открываются «ковидные» корпуса

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов», — сказала она.

Квасова подчеркнула, что для достижения наилучшего результата при обработке рук нужно нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать до полного высыхания, не смывая. Специалист порекомендовала использовать средство в общественных местах «перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами».

9 октября эксперты предупредили, что повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом. Стирка же одноразовых перчаток деформирует их защитный слой.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России цены на перчатки и антисептики в сентябре выросли по сравнению с мартом, а стоимость медицинских масок снизилась.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020