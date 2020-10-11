В Роспотребнадзоре рассказали о правильном использование антисептика

Врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова обратила внимание на то, что важно изучить инструкцию к антисептику, чтобы знать в течение какого времени они способны эффективно защищать от бактерий и вирусов. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает ТАСС.

«Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук эффективные против бактерий и вирусов», — сказала она.

Квасова подчеркнула, что для достижения наилучшего результата при обработке рук нужно нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать до полного высыхания, не смывая. Специалист порекомендовала использовать средство в общественных местах «перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами».

9 октября эксперты предупредили, что повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом. Стирка же одноразовых перчаток деформирует их защитный слой.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России цены на перчатки и антисептики в сентябре выросли по сравнению с мартом, а стоимость медицинских масок снизилась.

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