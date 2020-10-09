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Врачи рассказали о риске повторного ношения одноразовых перчаток

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Повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом. Об этом 9 октября рассказали эксперты, опрошенные «РИА Новости».

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«Одноразовые резиновые перчатки не следует использовать повторно, поскольку при этом трудно избежать распространения загрязнения и занесения вирусов на участки кожи», — отметила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина. По словам специалиста, с тонкими эластичными перчатками их правильное выворачивание невозможно.

Она предложила провести дома эксперимент, чтобы убедиться в этом: нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно. Часть этих продуктов останется на вывернутой стороне, как остаются и микробы.

Стирка одноразовых перчаток деформирует их защитный слой, добавила Ненастина.

Врач-эпидемиолог Балашихинской областной больницы Анастасия Пакулаева предупредила, что одноразовые медицинские перчатки необходимо не только правильно носить, но и утилизировать.

«Вспомните, как ведут себя в этой ситуации медики. Они никогда не подвергнут опасности других», — уточнила она, добавив, что в условиях пандемии экономить на средствах индивидуальной защиты не стоит.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России цены на перчатки и антисептики в сентябре выросли по сравнению с мартом, а стоимость медицинских масок снизилась.

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