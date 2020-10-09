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Антисептики и перчатки в России подорожали с марта

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В России цены на перчатки и антисептики в сентябре выросли по сравнению с мартом, а стоимость медицинских масок упала. Результаты исследования, проведенного компанией «Такском», публикует RT в пятницу, 9 октября.

Осенняя комплекция: россияне скупают маски, перчатки, имбирь и лимон
При этом на фоне нового роста заболеваемости граждане не сметают с полок продукты питания

Так, средняя цена на перчатки в сентябре составила 181 рубль за упаковку, что на 34% выше мартовских показателей.

Антисептики подорожали на 17% — в сентябре они стоили в среднем 403 рубля.

При этом медицинские маски подешевели на 24%. Так, в сентябре упаковка масок обходилась в среднем в 113 рублей.

Всего специалисты проанализировали более 22 млрд кассовых чеков.

В России фиксируется повышение спроса на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон — более чем на треть в сентябре по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Так, с 1 по 27 сентября по сравнению с аналогичными числами августа количество покупок медицинских масок в РФ подскочило на 37%, продажи перчаток увеличились на 47%. Имбирь и лимон стали покупать на 85% и 71% чаще соответственно.

При этом продажи антисептиков снизились на 17%.

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