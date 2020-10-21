Инфекционист назвал антисептики эффективным способом борьбы с COVID-19

Для борьбы с коронавирусом необходимо использовать антисептики после выхода из общественного транспорта. Об этом заявил 21 октября главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. <…> С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сказал Чуланов в разговоре с «Интерфаксом».

Он отметил, что зачастую люди неправильно обращаются с перчатками, в частности кладут их в карманы и это создает дополнительные риски инфицирования.

«Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают. Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают», — подчеркнул инфекционист.

В то же время, он добавил, что медицинские маски должны носить все без исключения, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова рассказала о правильном использовании антисептика. Прежде всего, по ее словам, для достижения наилучшего результата при обработке рук нужно нанести на кожу 3–5 мл жидкости и втирать до полного высыхания.

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина 9 октября предупредила, что повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом, а стирка деформирует их защитный слой.

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