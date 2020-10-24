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Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за конфликта в Карабахе

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Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате последнего конфликта в Нагорном Карабахе более 90 тыс. человек стали беженцами. Об этом он рассказал во время выступления в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, с 27 сентября города и деревни республики находятся под постоянным обстрелом. Мнацаканян заявил, что уже было разрушено около 8 тыс. объектов инфраструктуры, более 90 тыс. человек потеряли дома, собственность и оказались беженцами, пишет «РИА Новости».

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Ранее 23 октября Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне по Нагорному Карабаху с госсекретарем Майком Помпео и помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном очень продуктивными.

В тот же день Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, постоянными членами — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

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