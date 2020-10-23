В Уфе госпитализировали двух постояльцев скандально известного пансионата

После медицинского осмотра госпитализировали двух постояльцев пансионата для престарелых в Уфе, эксплуатацию здания которого запретил суд из-за выявленных по итогам проверки нарушений. Об этом в пятницу, 23 октября, пишет пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

«Все постояльцы были осмотрены врачами. После часть граждан передали установленным родственникам, некоторым предоставили место временного проживания, еще двух госпитализировали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения пансионата были опечатаны. Приставы ознакомили его руководство об ответственности в случае несанкционированного возобновления деятельности.

В начале октября уфимский пансионат «Моя семья» оказался в центре скандала, после того как сотрудница заведения опубликовала фото, на которых на незаправленных кроватях лежат раздетые пожилые люди. Женщина утверждала, что постояльцы спят без одеял, подушек, постельного белья, а иногда без матрасов. Руководство пансионата поспешило это опровергнуть, заявив, что кадры были сделаны, когда сотрудники меняли белье и переодевали пенсионеров после купания.

Тем не менее прокуроры и следователи начали процессуальную проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами.

Как отметили в СК, в настоящее время следователи совместно с профильными надзорными и контрольными органами продолжают проводить проверки и следственные мероприятия и в филиале пансионата, расположенном в уфимском поселке 8 Марта, и в филиале организации в селе Зубово Уфимского района.