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Российские ритейлеры распродали почти всю первую партию iPhone 12 и 12 Pro

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Крупнейшие российские ритейлеры в пятницу, 23 октября, заявили «РИА Новости», что практически полностью распродали первую партию новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro компании Apple.

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«Первая партия уже закончилась, если мы говорим про флагманские телефоны iPhone 12 Pro. Сегодня в течение дня будут приезжать предзаказы клиентам, в магазинах re:Store купить 12 Pro уже почти нигде нельзя», ― сообщили в пресс-службе магазина.

В МТС, в свою очередь, отметили, что почти все новые смартфоны Apple, которые были выделены для предварительного заказа через интернет-магазин, раскуплены, в офлайн-магазинах первая партия также постепенно заканчивается.

«Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro буквально разбирают в «М.Видео» и «Эльдорадо», продажи в первые часы в полтора раза выше, чем годом ранее. Сейчас смартфоны доступны более чем в 250 магазинах сетей», ― рассказали в группе «М.Видео ― Эльдорадо».

В «Связном» подчеркнули, что спрос на новые смартфоны в день старта продаж превысил продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в 2019 году. В «Билайне» также подтвердили повышенный спрос по сравнению с прошлогодней линейкой.

Продажи новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начались 23 октября. Отмечалось, что на этапе предзаказа, стартовавшего 21 октября, спрос на линейку оказался традиционно высоким.

На прошлой неделе сообщалось, что жители Санкт-Петербурга начали продавать места в очереди за iPhone 12. За свои услуги горожане просили от 7 тыс. до 99 тыс. рублей.

Аналогичные предложения были за места в очереди и у магазина на Тверской, и они варьировались от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей.

В России цена iPhone 12 — от 79 990 рублей. Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 рублей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб в четырех цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

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