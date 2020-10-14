Места в очереди за новыми iPhone 12 подешевели за год в пять раз, сейчас цены за место у главного магазина Re:Store на Тверской улице в Москве варьируются от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса объявлений «Авито», попавшем в распоряжение «РИА Новости» в среду, 14 октября.

В исследовании говорится, что утром 14 октября на «Авито» появилось более 30 объявлений о продаже места в очереди за новым смартфоном и их количество продолжает расти.

«Стоимость услуги варьируется — например, житель Санкт-Петербурга готов занять очередь по минимальной цене 9,9 тыс. рублей с частичной предоплатой, однако конечная цена зависит от расположения магазина и времени, когда заказчику потребуется занять очередь», — отмечается в сообщении.

По данным сервиса, максимальная на утро среды цена за место была зафиксирована в Москве, где очередь за iPhone 12 готовы отстоять за 100 тыс. рублей с предоплатой 50%.

Эксперты сервиса указывают, что в 2019 году после презентации предыдущей модели iPhone стоимость предложений занять место в очереди доходила до 500 тыс. рублей.

Кроме продажи мест в очередях россияне публикуют на сайте «Авито» объявления о предзаказе iPhone 12. По состоянию на 14 октября там размещено более 20 предложений.

Моделью с самой низкой ценой в линейке станет iPhone 12 mini, стоимость которого будет начинаться от 69 990 рублей, а самой дорогой — iPhone 12 Pro Max с ценой от 109 990 рублей.

«На данный момент, судя по запросам пользователей, самой популярной моделью на «Авито» является iPhone 7. На втором и третьем месте находятся iPhone 11 и iPhone X, а замыкает список самых популярных моделей iPhone 8. Этой осенью iPhone на платформе можно было приобрести в среднем за 14 990 рублей», — добавили в «Авито».

Накануне компания Apple представила новую модель смартфона iPhone 12 с поддержкой сети связи 5G. Новинка обзавелась OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюймов и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield.

В линейке четыре модели: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini. Смартфоны будут продаваться без наушников и адаптера.

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется 21 октября. Зарезервировать iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября.