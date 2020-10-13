Американская компания Apple представила новый iPhone 12. Презентация смартфона была показана в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино во вторник, 13 октября.

Смартфон обзавелся OLED-дисплеем диагональю 6,1 дюймов и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield.

Одной из отличительных черт «двенадцатой» модели стала возможность поддержки беспроводных сетей 5G.

Новая модель представлена в пяти цветах — черном, белом, красном, синем и зеленом.

Компаний предложила четыре модификации новой линейки смартфонов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

Apple также анонсировала выпуск умной колонки HomePod Mini. Она представлена в белых и серых цветах, пишет The Daily Mail.

Накануне ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин допустил рост продаж iPhone 11 в России после выхода от Apple линейки смартфонов iPhone 12.