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Названа цена iPhone 11 после презентации iPhone 12

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Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин допустил рост продаж iPhone 11 в России после выхода от Apple линейки смартфонов iPhone 12.

Новая презентация Apple, на которой могут представить смартфоны линейки iPhone 12, пройдет 13 октября в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино в 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск). Ожидается, что Apple выпустит четыре смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

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«Если говорить о снижении текущей цены на iPhone 11, я бы поставил примерно на 10 тыс. рублей. При том условии, что базовый iPhone 12 будет стоить порядка 70 тыс. рублей — и это самое оптимистичное предположение», — рассказал «Известиям» аналитик.

На 12 октября iPhone 11 с объемом памяти 64 Гб официально стоит 59,99 тыс. pyблей. Теперь же iPhone 11 приблизится по цене к Samsung Galaxy S20 Fan Edition, который недавно вышел за 50 тыс. рублей, отметил Муртазин.

По его словам, по официальным ценам iPhone 11 сейчас находится вне рынка и сильно проигрывает Samsung по соотношению цена/качество.

Муртазин добавил, что на сегодняшний день базовая модель iPhone 11 является самым продаваемым смартфоном от Apple.

Ожидается, что 13 октября, помимо новых iPhone, линейка которых в 2020 году будет расширена до четырех моделей разных размеров, покажут метку AirTag, наушники AirPods Studio, ТВ-приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

На презентации 15 сентября показали лишь новые часы Apple Watch и планшеты iPad. Новые iPhone не были представлены на традиционной осенней презентации впервые с 2012 года.

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