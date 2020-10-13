Apple объявила дату старта предзаказа iPhone 12 в России

В России предзаказ на новые смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартует 21 октября. При этом зарезервировать для себя iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max россияне смогут 6 ноября. Об этом во вторник, 13 октября, говорится на сайте американской компании Apple.

Как стало известно, в эти даты откроют предзаказы на новинки такие операторы, как МТС, «Билайн» и «Мегафон», а также в компании «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon, пишет «РИА Новости».

Продажи смартфонов в классический модификации и Pro начнутся в России 23 октября, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны для россиян с 13 ноября, подчеркнули в Apple.

iPhone 12 с дисплеем 6,1 дюйма будет доступен в пяти цветах с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Начальная цена на эту модификацию новинки — 79 990 рублей. iPhone 12 mini с дисплеем 5,4 дюйма и с аналогичными параметрами будет продаваться не менее чем за 69 990 pyблей.

Стоимость продажи iPhone 12 Pro начинается от 99 990 pyблей. Этот смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен в четырех цветах — графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий» с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. iPhone 12 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма представлен в аналогичных цветах и с таким же объемом памяти. Его стоимость начинается от 109 990 pyблей.

Ранее в этот же день Apple представила новую линейку «двенадцатых» iPhone в ходе презентации в штаб-квартире корпорации Apple Park в калифорнийском Купертино.

Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G, а также оснащены OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом Ceramic Shield.

Apple также анонсировала выпуск умной колонки HomePod Mini. Она представлена в белых и серых цветах.